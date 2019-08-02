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Ректор института физической культуры Ваграм Аракелян подал в отставку


Ректор Государственного института физической культуры и спорта Армении Ваграм Аракелян подал в отставку. Заявление об отставке ректора должно быть утверждено на внеочередном заседании Совета Института, которое намечено на август.

Аракелян уже 20 лет находится на должности ректора ГИФКС. В 1965 - 1970 гг. он учился и окончил Армянский государственный институт физической культуры.

Он доктор педагогических наук (2002), профессор (1996). Автор около 200 научных работ, в том числе 8 монографий, 6 учебных пособий, многочисленных научно-методических статей. Его работы касаются теории и методики единоборств, а также вопросов регулирования веса тела борцов.




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