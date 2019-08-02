Помпео: санкции США привели к падению экспорта иранской нефти в июле

Экспорт иранской нефти в июне и июле составил менее 500 тыс. баррелей в сутки в результате санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана, что свидетельствует об эффективности политики Белого дома. С таким утверждением выступил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления на полях 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Таиланда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"До введения санкций Иран экспортировал 2,7 млн баррелей нефти в сутки. В июне и июле этот показатель был ниже 500 тыс. баррелей", - отметил Помпео. По его мнению, эти цифры демонстрируют "эффективность ограничительных мер", объявленных США. "Мы будем и впредь вводить рестрикции против компаний и государств, нарушающих санкционный режим в отношении Ирана", - подчеркнул глава американской дипломатии.