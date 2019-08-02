Президент Армении: Армения должна быть благоприятным местом для молодых талантов

Президент Республики Армения Армен Саркисян вечером 1 августа посредством видеосвязи присоединился к участникам “Севан стартап саммита-2019”, побеседовал с ними, поинтересовался ходом саммита и ответил на их вопросы.

“Это прекрасная инициатива, и я хочу поблагодарить всех, кто ее начал. Думаю, эта инициатива будет иметь большой успех. Она очень важна особенно для Армении, поскольку Армения, какой я вижу ее в будущем, должна иметь сильное присутствие в сфере высоких и новых технологий и быть страной стартапов. Может быть, в один прекрасный день у нас будет возможность провозгласить Армению столицей стартапов мира”, - сказал президент. – “Стартап - один из институтов, объединяющих эту молодежь, что замечательно, и это самое главное”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, говоря о перспективах и условиях дальнейшего развития стартапов, Армен Саркисян в первую очередь отметил значение качественного образования. “Для того, чтобы причислить Армению к ряду ведущих стран, необходимо несколько условий, и одно из них - высокое качество образования. Образование высокого качества для всех - от центра Еревана до приграничных сел”, - отметил президент. – “Основная миссия каждого преподавателя - найти талантливых, и стартапы помогут нам находить эти таланты”.

Следующим важным фактором Армен Саркисян назвал присутствие ведущих международных компаний в Армении, которые создадут среду для развития стартапов. “Мы не можем создавать стартапы или хорошие идеи, если не будем иметь инфраструктуры науки и новых технологий. По этой причине мы работаем с рядом крупных компаний, таких как IBM, Google, Leonardо, чтобы обеспечить их присутствие в Армении. Если крупные международные компании будут присутствовать в Армении, они будут диктовать специальное качество развития”.

Другим важным фактором президент назвал взаимосвязь с миром. “Мы естественным образом связаны с миром, поскольку армяне живут повсюду. Очень талантливые армяне работают в Калифорнии, в Силиконовой долине”, - сказал он. – “Так что важно создать связь между всеми и не только армянами. 21-й век будет веком для тех молодых людей, которые имеют амбиции и мужество, чтобы бросить вызов и представить свои новые идеи”.

Президент Саркисян отметил, что Армения должна быть благоприятным местом для молодых талантов: “Молодые таланты всегда ищут соответствующую среду, и эта среда является технологическим пространством 21-го века. Так что, Армения должна иметь подобную территорию”.

Армен Саркисян выразил готовность и впредь содействовать “Севан стартапу”. “Я с вами, я член Вашего стартап-сообщества, готов помогать Вам, создавать новые пути для работы с новым поколением. Вы молоды, у Вас все впереди, но мир движется очень быстро. Так что и Вы должны быть быстрыми”.

Президент также ответил на вопросы молодежи из Армении и разных стран.

В “Севан стартап саммит 2019” участвуют 120 стартапов из Армении и 45 стран, а также более 1000 предпринимателей со всего мира. Цель саммита - поощрение инновационных идей, а также установление непринужденной связи между представителями бизнес-мира.

Для команд-участниц “Севан стартап саммита” с 2018 года учреждена и вручается также и премия президента Республики.