Матч против “Яблонец” мне понравился: Тренер “Пюника”

Главный тренер ереванского футбольного клуба “Пюник” Александр Тарханов доволен итогами матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

“Получилась боевая встреча, и это говорит о том, что обе команды были хорошо подготовлены. Мы понимали, что на своем поле “Яблонец” будет атаковать и в основном на фланговых линиях. Нам удалось нейтрализовать их”, - сказал Тарханов на встрече с журналистами.

Как передает «Арменпресс», по словам тренера, хотя судья показал две красные карточки, но матч, в целом, не выделялся грубостью. “Мне понравилась эта встреча, потому что она была полна взаимных атак”, - сказал он.

Ереванский футбольный клуб “Пюник” в первом матче второго тура Лиги Европы одержал победу над чешским “Яблонцем” со счетом 2:1, а во втором матче команд не было забито ни одного гола.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы соперником армянского клуба будет “Вулверхэмтон” из английской Премьер-лиги.

Первая встреча команд состоится в Ереване 8 августа, а ответная - в Англии 15 августа.