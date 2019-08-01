Саакян присутствовал на церемонии вручения призов Всеармянского 8-го фестиваля по чтению стихов

В городе Шуши президент Республики Арцах Бако Саакян 1 августа присутствовал на церемонии вручения призов Всеармянского 8-го фестиваля по чтению стихов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян с удовлетворением отметил, что фестиваль по чтению стихов стал традиционным, подчеркнув его важность с точки зрения развития культурной жизни в Арцахе и сохранения национальных ценностей.