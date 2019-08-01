Вердикты ЕСПЧ могут стать поводом для дисциплинарных производств в отношении судей РА

Вердикты, вынесенные международными судами против Армении, могут стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судей Армении. Соответствующий орган будет оценивать, было ли в данном случае явное нарушение нормы по решению судьи, или нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами перед публичным обсуждением проекта решения правительства “Об утверждении антикоррупционной стратегии Республики Армения и программы мероприятий по ее реализации на 2019 - 2022 годы” сказал министр юстиции РА Рустам Бадасян, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли внесены изменения в Судебный кодекс и будут ли судьи привлечены к ответственности за решения, вынесенные ЕСПЧ против Армении вследствие неправильных решений судей.

“Изменения в Судебном кодексе предусматриваются, мы уже разработали проект. Скоро мы представим его на общественное обсуждение. Возбуждающий иск орган сам должен решить, было ли в данном случае явное грубое нарушение судьей материальной или процессуальной нормы или нет. Соответствующий орган сам должен решать, возбудить производство или нет, а в конце уже Высший судебный совет должен оценить, есть ли дисциплинарное нарушение или нет”, - сказал Бадасян.