ГКЗЭК проводит исследования в компаниях, предоставляющих услуги пассажироперевозок в Египет

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции проводит исследования в компаниях, предоставляющих услуги пассажироперевозок в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства председатель ГКЗЭК Гегам Геворкян отметил, что с 1 мая по 31 июля в Ереван - Хургада, Ереван - Шарм-эль-Шейх и в обратном направлении было перевезено 29 333 пассажира.

“Авиаперевозка и турпакеты - взаимосвязанные рынки. Поскольку авиабилеты и гостиничные услуги продаются по единому пакету, нужно выяснить, включают ли расходы на гостиницу полностью все расходы”, - сказал Геворкян, добавив, что часто поступает информация о том, что во избежание определенных налоговых обязательств они получают конкурентные преимущества, в этой сфере проводится демпинговая политика.

ГКЗЭК обратился к туристическим компаниям, чтобы собрать информацию о стоимости и формировании себестоимости и полном процессе предоставления услуг.

Одновременно Геворкян сообщил, что организаций, осуществляющих деятельность с авиакомпаниями – 4.