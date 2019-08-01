Бако Саакян посетил СНБ Арцаха и выслушал доклад директора
1 августа президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Службу национальной безопасности Республики Арцах и принял участие в заседании, посвященном подведению итогов работы ведомства за первое полугодие 2019 года.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, выслушав доклады директора службы, ответственных лиц различных подразделений, глава государства дал соответствующие поручения по обсужденным вопросам и решению существующих проблем.
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