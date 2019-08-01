Никол Пашинян поздравил Уэли Маурера с Национальным праздником Швейцарии

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с Национальным праздником Швейцарии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании говорится:

“Горячо поздравляю Вас и дружественный народ Швейцарии с Национальным праздником Швейцарской Конфедерации. С удовлетворением констатирую, что армяно-швейцарские дружественные отношения продолжают развиваться и расширяться, о чем свидетельствует наша встреча в Давосе в начале года.

Армения заинтересована в еще большем углублении армяно-швейцарского взаимовыгодного сотрудничества и я уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем придать новый импульс армяно-швейцарскому сотрудничеству, основанному на общих ценностях и дружественных связях наших народов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Швейцарии -благоденствия и мира”.