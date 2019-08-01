Участники Панармянских игр будут освобождены от уплаты госпошлины за въезд в РА

Иностранные граждане, прибывающие в Армению для участия в VII летних Панармянских играх в Арцахе, будут освобождены от уплаты госпошлины за въездную визу.

Kак передает «Арменпресс», вице-премьер Тигран Авинян сказал, что это ряд беспрецедентных мероприятий, открытие которых состоится в Степанакерте.

“Думаю, что только тот факт, что мы сумеем организовать мероприятие такого масштаба в Арцахе, уже беспрецедентен, и в дальнейшем это даст возможность проводить там мероприятия большего масштаба”, - сказал Авинян.