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Участники Панармянских игр будут освобождены от уплаты госпошлины за въезд в РА


Иностранные граждане, прибывающие в Армению для участия в VII летних Панармянских играх в Арцахе, будут освобождены от уплаты госпошлины за въездную визу.

Kак передает «Арменпресс», вице-премьер Тигран Авинян сказал, что это ряд беспрецедентных мероприятий, открытие которых состоится в Степанакерте.

“Думаю, что только тот факт, что мы сумеем организовать мероприятие такого масштаба в Арцахе, уже беспрецедентен, и в дальнейшем это даст возможность проводить там мероприятия большего масштаба”, - сказал Авинян.




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