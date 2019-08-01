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По факту отмены рейса Хургада - Ереван возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества


По факту отмены рейса Хургада - Ереван 25 июля было возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 178 УК РА (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“Материалы направлены в Следственный комитет РА”, - сказала Хачатрян.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью полиции РА подготовлены материалы о деятельности армянского туроператора “Эй энд Ар тур”, организующего туры в Хургаду.

25 июля в офисе туроператора собрались граждане, которые протестовали против отмены рейса Хургада - Ереван, они беспокоились, что у них нет гарантий, что их вылеты также не будут отменены.

Из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада - Ереван 25 июля около ста граждан Армении остались в Хургаде. Две группы пассажиров уже прибыли в Армению. Правительство Армении компенсирует расходы на организацию полетов. По некоторым сведениям, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “Эй энд Ар тур” не заплатил авиаперевозчику.




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