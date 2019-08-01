Мхитарян в товарищеском матче не реализовал пенальти
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян принял участие в очередном товарищеском матче “Арсенала”.
Как передает «Арменпресс», в товарищеском матче, прошедшем во Франции, “Арсенал”играл с “Анже”, встреча завершилась вничью - 1: 1.
На 63-й минуте вышедший на замену Генрих Мхитарян не смог реализовать пенальти. Однако “Арсенал” выиграл серией послематчевых пенальти.
В первом матче нового сезона Премьер-лиги “Арсенал” 11 августа на выезде сыграет с “Ньюкаслом”.
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