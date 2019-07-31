Внешняя политика Армении очень проармянская: Зограб Мнацаканян

Армения не придерживается какого-либо направления при проведении внешней политики. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью старшему исследователю Фонда Маршалла Джонатану Кацу сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос об изменении внешней политики Армении после бархатной революции.

«Я думаю, что самый большой вызов, стоящий перед нами, самый важный приоритет был в том, чтобы прояснить, что бархатная революция в Армении касалась только Армении, и это было чисто внутреннее дело. Пояснить, что это было очень важным событием в Армении для армян, оно было направлено на укрепление государственных институтов, усиление демократических институтов, повестке национальной безопасности и достижение целей стабильности посредством демократических институтов», - отметил Мнацаканян.

По словам министра, внешняя политика Армении очень тщательно разработана для укрепления архитектуры национальной безопасности с участием ключевых партнеров Армении - России, Европейского союза и Соединенных Штатов.

«Мы не идем на авантюры, чтобы создавать опасность, раскачивая лодку до такой степени, чтоб подорвать цели Бархатной революции и безопасность людей. Мы не придерживаемся того или иного направления. У нас очень проармянская позиция, и наша внешняя политика также очень проармянская. В этом контексте, благодаря стратегическому подходу, мы тщательно выстроили архитектуру национальной безопасности, наиболее важной из которых является внешняя политика, и в ней прочные отношения с каждым из наших партнеров занимают свое особое место, внося уникальный вклад в нашу национальную безопасность», - сказал министр.