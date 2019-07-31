Армянская церковь Св. Богородицы в Урфе разрушается

Армянская церковь Сурб Аствацацин, находящаяся в селе Гермуш провинции Халилие Урфы, со временем была разрушена.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаило агентство “Урфаньюз”.

Согласно информации, церковь была построена в XIX веке. В последний раз реставрационные работы проводились Акопом Ардвисяном в 1881 году. Затем она не ремонтировалась, в результате чего постепенно разрушалась.

Известно, что в 1895 году, 29 декабря в полдень в Урфе турки, собравшись у Кафедрального собора Св. Богородицы, где нашли пристанище около 3000 армян, в основном женщины и дети, взломали двери церкви, проникли внутрь, однако, видя, что потеряют много времени, пока друг за другом будут убивать армян, залили Кафедральный собор 50 ящиками нефти, находящимися во дворе церкви, превратив ее в огненный факел, в котором сгорели заживо все люди.