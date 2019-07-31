Президент Армении Армана Булгадаряна посмертно наградил медалью “За боевую службу”

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о посмертном награждении военнослужащего-контрактника, младшего сержанта Армана Булгадаряна медалью “За боевую службу”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в указе говорится:

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за мужество и самоотверженность, проявленные при защите границ Родины, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, младший сержант Арман Араикович Булгадарян посмертно награжден медалью “За боевые заслуги”.

Арман Булгадарян погиб 28 июля на северо-восточном участке границы Армении от выстрела противника.