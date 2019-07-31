Старший вице-президент компании “Сименс” примет участие во Всемирном ИТ-форуме WCIT 2019

Старший вице-президентпо устойчивому развитию и городам немецкой компании “Сименс” Джени Бофингер-Шустер в Ереване примет участие во Всемирной ИТ-конференции “WCIT 2019”.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице мероприятия в Facebook.

С более чем 12-летним опытом консультирования по вопросам управления в “Сименс” и за ее пределами, Дженни Бофингер-Шустер разработала стратегии, которые стали стимулом в различных сферах во всем мире, начиная от информационных технологий до здравоохранения. Профессиональная направленность Дженни включает в себя эффективность использования ресурсов и энергии, а также управление устойчивым развитием”, - говорится в сообщении.

“WCIT 2019-Всемирный форум ИТ”состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организует Союз предприятий передовых технологий.