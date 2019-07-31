Бархатная революция армянвнесла изменения не только в РА, но и в мире:ДанеаЭскар

Американский штат Колорадо заинтересован в активизации отношений с Арменией. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс депутат штата Колорадо Данеа Эскар сказала что, за дни пребывания в Армении она провела ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить возможности сотрудничества в различных сферах.

“Спасибо за хороший прием, мы действительно впечатлены. Мы заинтересованы в сотрудничестве в ряде сфер, в частности, в сельском хозяйстве и информационных технологиях”, - сказала Данеа Эскар.

Депутат особо отметила пример Тумо. По ее словам, нужно найти способ, чтобы в штате Колорадо также открылся Тумо. ДанеаЭскар отметила, что в разных сферах молодежь, как движущая сила, имеетбольшую роль.

“Я очень впечатлена последними внутриполитическими событиями в Армении. Бархатная революция произошла без единой капли крови. Могу сказать, что армяне бархатной революцией внесли изменения не только в Армении, но и в мире”, - сказала Данеа Эскар.