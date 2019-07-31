Ушел из жизни народный художник Фрид Согоян

На 82-м году жизни скончался скульптор, заслуженный художник Армянской ССР, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств Украинской ССР и народный художник Республики Армения Фрид Согоян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в РФ. Посольство выражает соболезнование родным и близким художника.

Фрид Согоян родился в Ленинакане, в 1961 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. Он создал барельефы и монументальные декоративные произведения, которые выделяются акцентом на настоящее и вечное существование образов.

По своему собственному представлению он в Армении, Арцахе, Самарканде и других местах создал множество памятников - Степану Шаумяну, воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на фасаде Музея основания Самарканда - статуи великих мудрецов Востока.

Среди его известных произведений – “Художница”, “Каменотес из Артика”, “Заслуженный геолог Аветисян”, “Бюст моей жены”, “Самаркандский археолог Р. Сулейманов”, “Бюст моего отца”, “Творец”, “Рассвет”, “Летописец Нестор”.