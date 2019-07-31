Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос

Более половины американских избирателей не хотят импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, который провел Квиннипэкский университет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 60% американских избирателей считают, что конгресс не должен инициировать процедуру импичмента против Трампа. В поддержку импичмента высказались многие опрошенные демократы (61%) и темнокожие избиратели (66%).

В исследовании отмечается, что 51% избирателей считает Трампа расистом. Среди темнокожего и латиноамериканского населения эту точку зрения поддержали 80% и 55% соответственно. Половина (50%) белых избирателей, напротив, не считает президента расистом.

Опрос проводился с 25 по 28 июля. В нем приняли участие 1306 американских избирателей. Возможная статистическая погрешность составляет 3,4 процентных пункта.