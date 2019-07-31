34 человека погибли в результате подрыва на мине автобуса в Афганистане

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул - Герат - Кандагар.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.