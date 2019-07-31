Европейские индексы - 30-07-19
МОСКВА, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.18% и составил 12147.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.61% и составил 5511.07 пункта, британский FTSE снизился на 0.52% и составил 7646.77 пункта, а российский RTSI снизился на 0.05% и составил 1352.89 пункта.
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