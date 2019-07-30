Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик

В Германии компания по производству промышленного клея DELO подняла в воздух грузовик весом 17,2 тонны с помощью клея и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Разработанный для конкурса клей нанесли на алюминиевый цилиндр радиусом всего 3,5 сантиметра, который установили на грузоподъемном кране. 12 июля специалисты DELO подняли грузовик с помощью грузозахватных приспособлений на метр вверх.

Машина висела на клее час под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса и зрителей. Мировое достижение признали официально. «У нас получилось», — гордо сказала управляющий партнер компании DELO Сабина Херольд.