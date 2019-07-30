Институт этнографии и “Колыбель” совместными усилиями раскроют загадку Караунджа

Историко-культурная общественная организация “Колыбель” и Институт археологии и этнографии НАН РА, которые на протяжении многих лет имели противоречивые мнения относительно историко-культурного заповедника Караундж, подписали соглашение, решив объединить силы и выяснить, является ли Караундж обсерваторией или древним поселением, имеющим статус некрополя.

Как передает «Арменпресс», об этом организации сообщили 30 июля на встрече с журналистами.

Член Совета “Колыбели” Аревик Саркисян, представляя различные мнения обеих сторон, внесла подробности. “На наш взгляд, Караундж, в котором насчитывается более 200 камней, в восьмидесяти из которых имеются дыры, - древняя обсерватория, которую изучал, исследовал Парис Геруни, а до него подобные мнения высказывали и другие специалисты. Это всего лишь древнее поселение, которое имеет статус некрополя”, - рассказала она.

По словам директора Института археологии и этнографии Павла Аветисяна и руководителя археологической экспедиции, проводящей раскопки в историко-культурном заповеднике Караундж, Ашота Пилипосяна, в результате раскопок там не найдено ни одного телескопического инструмента, часть камней имеет отверстия и в нижней части, исходя из этого, они не направлены на звезды.

Пилипосян подчеркнул, что памятник уникален во всем Закавказье. “Он нуждается в исследовании во всех аспектах. Во время подписания нашего соглашения мы обсуждали много вопросов, даже думали о том, что возможно в будущем рядом с памятником будет построен музей и там будут представлены все материалы, которые касаются этого древнего места”, - заключил он.

С согласия обеих сторон в Караундже прекращены раскопки, чтобы совместно с астрономами, археологами, археологами, естествоведами, геологами, ритуаловедами, этнографами и другими специалистами провести научную конференцию, чтобы были бы разработаны программы, и вокруг них развернулась бы работа, которая, в конце концов, приведет стороны к общему заключению.

Караундж (Зорац Карер, Карениш) - доисторическое мегалитическое строение. Это историко-культурный заповедник, поселение “Зорац Карер” и специальная территория, охраняемая государством. Некоторые научные и любительские круги утверждают, что она является обсерваторией. Некоторые круги отвергают это и утверждают, что она является некрополем.

Противоречивые мнения и утверждения о названии и значении мегалитической структуры часто превращаются в споры как между научными, так и общественными кругами.