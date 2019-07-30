Порядка 114 тысяч человек в июне покинули свои дома в Сирии

Порядка 114 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Сирии в июне 2019 года, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).

Согласно данным УКГВ ООН, в июне 113 тысяч 936 человек вынужденно сменили место проживания в Сирии. Свыше 70% из них (82 тысячи 302 человека) покинули свои дома в провинции Идлиб, и 27 тысяч 741 человек – в провинции Алеппо,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В УКГВ ООН отмечают, что массовое переселение людей происходит из-за продолжающихся боевых действий на юге Идлиба, на севере провинции Хама и в западной части Алеппо.

Ранее УКГВ ООН сообщало о том, что с апреля нынешнего года по середину июля в провинциях Идлиб и Хама свои дома покинули 440 тысяч человек, миноги из которых сменили жилье несколько раз.