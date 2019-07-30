Для Ширакского областного следственного управления СК Армении открыто новое здание

Председатель Следственного комитета РА Айк Григорян с рабочим визитом побывал в Ширакской области, где принял участие в церемонии открытия нового административного здания Ширакского областного следственного управления Следственного комитета РА.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, на открытии присутствовали также губернатор Ширакской области Тигран Петросян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, ответственные лица судебно-правовой сферы.

Председатель СК РА обошел здание, ознакомился с новыми рабочими условиями. Новое административное здание Следственного управления уже меблировано, оснащено современным оборудованием, подключением к Интернету и локальной компьютерной сетью. Территория имеет 26 кабинетов, в том числе комнату для допроса несовершеннолетних, комнату для хранения вещественных доказательств, зал заседаний и комнату для опознания.

Председатель СК Айк Григорян подчеркнул, что улучшение условий труда следователей - средство для повышения эффективности и качества следствия.

Айк Григорян выразил благодарность правительству РА за выделение средств из бюджета на капитальный ремонт здания.

Следственный комитет Республики Армения продолжает предпринимать последовательные шаги по улучшению условий работы территориальных подразделений Комитета.