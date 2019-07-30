Правительственная делегация Армении примет участие в первом Каспийском экономическом форуме

Правительственная делегация Армении в Туркменистане с 10 по 14 августа примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Как передает «Арменпресс», делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В состав делегации войдут также заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян, заместитель министра экономики Аваг Аванесян, председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.