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Правительственная делегация Армении примет участие в первом Каспийском экономическом форуме


Правительственная делегация Армении в Туркменистане с 10 по 14 августа примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Как передает «Арменпресс», делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В состав делегации войдут также заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян, заместитель министра экономики Аваг Аванесян, председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.




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