Рейс Ереван - Вена не состоялся по техническим причинам

Рейс Ереван - Вена, запланированный на 4:40 утра 30 июля, не состоялся из-за технических проблем.

В беседе с «Арменпресс» из Комитета гражданской авиации РА сообщили, что пассажиры обеспечены питанием и водой.

“Некоторые пассажиры поменяли свои билеты, а некоторые ждут следующего рейса. Пока нет информации и неясно, когда будет вылет”, - отметили в Комитете гражданской авиации.

Полет обслуживает авиакомпания “Austrian Airlines.