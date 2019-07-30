Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Рейс Ереван - Вена не состоялся по техническим причинам


Рейс Ереван - Вена, запланированный на 4:40 утра 30 июля, не состоялся из-за технических проблем.

В беседе с «Арменпресс» из Комитета гражданской авиации РА сообщили, что пассажиры обеспечены питанием и водой.

“Некоторые пассажиры поменяли свои билеты, а некоторые ждут следующего рейса. Пока нет информации и неясно, когда будет вылет”, - отметили в Комитете гражданской авиации.

Полет обслуживает авиакомпания “Austrian Airlines.




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