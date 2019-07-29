Состоялось заседание межведомственной комиссии по организации WCIT 2019

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 29 июля состоялось заседание межведомственной комиссии по организации “Всемирного конгресса по информационным технологиям 2019” (WCIT 2019).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, Начиная заседание, вице-премьер подчеркнул, что Всемирный конгресс по информационным технологиям будет организован на самом высоком уровне.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с повесткой дня конгресса, предварительными результатами, существующими проблемами, утвержденными докладчиками и другими темами. Отдельно был затронут процесс организации министерского круглого стола.

В ходе обсуждения было отмечено, что, принимая во внимание, что в конгрессе примут участие ведущие ИТ-компании и видные представители отрасли, для них должны быть созданы возможности для раскрытия инвестиционных возможностей Армении и изучения перспектив выгодного сотрудничества с армянскими компаниями.

Подводя итоги заседания, Тигран Авинян дал соответствующие поручения и наметил дальнейшие организационные шаги.