В ВС Армении наблюдается рост интереса к контрактной службе

После повышения заработной платы контрактных военнослужащих в Вооруженных силах Республики Армения увеличилось количество заявок. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Габриэль Балаян.

«Наблюдается рост интереса к контрактной службе, что может быть связано с ростом их зарплат. Кроме того, существует ряд критериев, которым должен соответствовать контрактный военнослужащий», - сказал Балаян и добавил, что эти критерии в основном касаются здоровья.

По его словам, число тех, кто хочет служить в приграничных районах, больше количества тех, кто этого не хочет.

Коснувшись вопроса о переходе к полноценной контрактной службе на границе, Балаян подчеркнул, что этот вопрос еще не обсуждается. По его словам, это невозможно сделать, пока государственную границу защищают Вооруженные силы , а не пограничники.

С 1 июня 2019 года зарплата контрактных военнослужащих ВС Армении выросла на 20%.