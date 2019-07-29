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В административном комплексе МО РА состоялось заседание Коллегии при министре


26 июля в административном комплексе МО РА состоялось заседание Коллегии при министре обороны РА, посвященное вопросам управления войсками, боевой подготовки, военной дисциплины, а также ситуации с мобилизационными ресурсами, существующими проблемами и путям их решения на первом учебном этапе 2019 учебного года. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе заседания с основным докладом выступил начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.

Представив осуществленные за отчетный период важнейшие мероприятия и имеющиеся достижения, начальник Генштаба отметил, что усилия, направленные на укрепление боеспособности войск, предоставили возможность усовершенствовать тактико-профессиональные способности военного персонала в процессе их применения по назначению и противодействия провокационным действиям противника.

Подводя итоги заседания коллегии, генерал-лейтенант Артак Давтян выдвинул определенные задачи по организации предстоящих работ, дал соответствующие поручения.




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