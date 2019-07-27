Кандидат в президенты США обещал признать Геноцид армян

Кандидат в президенты США, демократ Берни Сандерс заявил, что готов признать Геноцид армян.

Как передает Арменпресс, об этом Сандерс сказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе 26 июля, пообещав, в случае избрания, в президентском послании 24 апреля произнести слово «геноцид» - в отличие от прежних президентов, не сдержавших свое слово.

«Вы пойдете против руководства Турции и официально произнесете слово «геноцид»? На этот вопрос журналиста MassisPost член Сената США ответил: «Да. Думаю, дискуссия окончена».

Берни Сандерс – один из авторов резолюции о Геноциде армян, инициированной действующими сенаторами Робертом Менендесом и Тедом Крузом.