Кандидат в президенты США обещал признать Геноцид армян
13:48, 27 Июль, 2019
Кандидат в президенты США, демократ Берни Сандерс заявил, что готов признать Геноцид армян.
Как передает Арменпресс, об этом Сандерс сказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе 26 июля, пообещав, в случае избрания, в президентском послании 24 апреля произнести слово «геноцид» - в отличие от прежних президентов, не сдержавших свое слово.
«Вы пойдете против руководства Турции и официально произнесете слово «геноцид»? На этот вопрос журналиста MassisPost член Сената США ответил: «Да. Думаю, дискуссия окончена».
Берни Сандерс – один из авторов резолюции о Геноциде армян, инициированной действующими сенаторами Робертом Менендесом и Тедом Крузом.
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