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Кандидат в президенты США обещал признать Геноцид армян


Кандидат в  президенты  США, демократ Берни Сандерс  заявил, что готов   признать Геноцид армян.

Как  передает Арменпресс, об этом Сандерс сказал на пресс-конференции в  Лос-Анджелесе 26 июля, пообещав, в случае  избрания, в президентском послании  24 апреля произнести слово «геноцид» - в отличие  от прежних президентов, не сдержавших свое  слово. 

«Вы пойдете против  руководства Турции и официально произнесете слово «геноцид»? На этот вопрос журналиста MassisPost  член Сената  США ответил: «Да. Думаю,  дискуссия  окончена».

Берни Сандерс – один из авторов резолюции о Геноциде  армян, инициированной  действующими сенаторами Робертом Менендесом и Тедом Крузом.

 




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