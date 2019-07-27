Азербайджан стрелял в сторону границы Армении — ранен армянский военнослужащий

Очередной случай нарушения режима прекращения огня противником был зафиксирован 27 июля в 11:00 в северо-восточной части государственной границы Республики Армения в Тавушской области. В результате был ранен военнослужащий Вооруженных сил РА, несущий боевую службу.

Как сообщили Арменпресс изУправления информации и связей с общественностью Министерства обороны, жизнь раненого вне опасности.

«Очередной провокационный акт азербайджанской стороны еще раз доказывает, что противник продолжаетоткрыто нарушать режим прекращения огня и целенаправленно обострять ситуацию на границе. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на азербайджанской стороне», - сказано в сообщении МО РА.