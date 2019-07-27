Наша позиция находится выше азербайджанской, и у нас преимущество — журналисты на передовой

Северо-восточная часть армяно-азербайджанской границы лежит в высокогорной зоне, на высоте около 3000 метров, что создает преимущество перед противником.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны РА организовало для журналистовпосещение воинской части, расположенной на передовой в этом направлении.

Мы добрались до передовой на военных машинах, и в первые несколько минут у нас была возможность увидеть некоторые азербайджанские деревни, а чуть дальше - армянское село Арцвашен, находящееся под контролем Азербайджана.

Вскоре туман полностью покрыл азербайджанские села, их дороги и базы.

Мы беседовали с заместителем командующего 2-го армейского объединения полковником Сережей Степаняном.Он отметил, что мы на высоте 2800-3000 метров,благодаря чему у нас преимущество перед азербайджанцами.

«Эта позиция относительно безопасна, потому что мы выше. Ближайшая позиция противника на расстоянии около 1100 метров. В настоящее время тактическая обстановка на боевых позициях спокойная, но противник регулярно стреляет, особенно при плохой погоде - в условиях плохой видимости. Мы думаем, что они просто чего-то опасаются», - сказал Степанян и добавил, что были также целевые выстрелы, о которых сообщалось вышестоящему командованию, после чего противник получал адекватный ответ.

По его словам, летом нет ни одного выстрела, что обусловлено сезоном животноводства, сенокосом.

Касаясь вопроса о том, какие шаги предпримет армянская сторона, если азербайджанцы попытаются продвинуться вперед, Степанян подчеркнул, что у них есть особое распоряжение, и в этом случае будут предприняты превентивные меры.

ЛилитДемурян.