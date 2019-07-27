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Наша позиция находится выше азербайджанской, и у нас преимущество — журналисты на передовой


Северо-восточная часть армяно-азербайджанской границы лежит в высокогорной зоне,  на высоте около 3000 метров, что создает преимущество перед противником.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны РА организовало для  журналистовпосещение  воинской части, расположенной на передовой  в этом направлении.

Мы добрались до передовой на военных машинах, и в первые  несколько минут у нас была возможность увидеть некоторые азербайджанские деревни, а чуть дальше  - армянское село  Арцвашен, находящееся под контролем Азербайджана.

Вскоре  туман полностью покрыл азербайджанские села, их дороги и базы. 

Мы беседовали с заместителем командующего  2-го армейского объединения полковником Сережей Степаняном.Он отметил, что мы на высоте 2800-3000 метров,благодаря  чему у нас преимущество перед азербайджанцами.

«Эта позиция относительно безопасна, потому что мы выше.  Ближайшая позиция противника на расстоянии около 1100 метров. В настоящее время тактическая обстановка на боевых позициях спокойная, но противник регулярно стреляет, особенно при плохой  погоде -  в условиях плохой видимости. Мы  думаем,  что   они  просто  чего-то опасаются», - сказал Степанян и добавил, что были также целевые выстрелы, о которых сообщалось вышестоящему командованию, после  чего противник получал адекватный ответ.

По его словам, летом нет ни одного выстрела, что обусловлено сезоном животноводства, сенокосом.

Касаясь вопроса о том, какие шаги предпримет армянская сторона, если азербайджанцы попытаются продвинуться вперед, Степанян подчеркнул, что у них есть особое распоряжение,  и в этом случае будут предприняты превентивные меры.

 

ЛилитДемурян.




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