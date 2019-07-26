В Азербайджане приостановлены все учебно-тренировочные полеты ВВС

В связи с крушением самолета ВВС Азербайджана МиГ-29 по распоряжению руководства Минобороны на территории Азербайджана приостановлены все учебно-тренировочные полеты. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргял.

“До выяснения обстоятельств крушения самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана временно приостановлены учебно-тренировочные полеты. В то же время боевые дежурства осуществляются в запланированной форме”, - сказал Даргял.

24 июля примерно в 22:00 по местному времени внезапно пропала связь с самолетом ВВС Азербайджана МиГ-29, который осуществлял учебно-тренировочный полет ночью, он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море. По данным оборонного ведомства, применяются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин катастрофы.