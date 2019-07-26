Турция и Россия продолжают переговоры о совместном производстве U-400

Директор организации “Рособоронэкспорт”, занимающейся экспортом боеприпасов, Александр Михеев сообщил, что переговоры между двумя странами по производству частей зенитно-ракетных систем U-400 в Турции продолжаются.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство “Анадолу”. Михаил Михеев заявил, что поставками U-400 укрепилось военное сотрудничество между Турцией и Россией.

“Мы хотим довести наше сотрудничество до того уровня, чтобы осуществлять совместные программы, особенно в сфере систем воздушной обороны и производства вертолетов”, - отметил он.

Договор между Турцией и Россией о приобретении зенитно-ракетных систем U-400 был подписан еще в 2017 году. США требовали отказаться от сделки, но этого не произошло. Поэтому Пентагон, Министерство обороны США, 17 июля заявили, что Турция будет удалена из программы американских истребителей нового поколения F-35. А сенаторы от Республиканской партии Рик Скотт и Тодд Янг 19 июля представили Сенату предложение о санкциях против Турции.