Секретарь Совбеза Армении обсудил с руководством Арцаха вопросы развития стратегических инфраструкту

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян обсудил с военно-политическим руководством Арцаха вопрос развития стратегических инфраструктур. Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал на пресс-конференции 26 июля.

“Один из основных вопросов, который мы обсудили, - это развитие стратегических инфраструктур, поскольку без этого безопасность в определенной степени неполноценна, и мы ставим задачу, чтобы, развивая стратегические инфраструктуры, суметь обеспечить безопасность на более высоком уровне. Мы говорили также и о новой стратегии”, - сказал Григорян.

Армен Григорян 16-17 июля в Степанакерте провел встречи с руководством Арцаха.