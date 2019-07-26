“Ереванский бестселлер”: книга Азнавура возглавляет таблицу, документальная литература, июнь, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка по продажам за июнь.

На первой горизонтальной - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отраженное в счастье и простой радости. Шарлю Азнавуру нелегко рассказать собственную жизнь. Он часто стоял перед дилеммой, рассказывать все или скрыть невозможное. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, успехе, счастливых встречах. Любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им любовь и воспоминания.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на втором месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

На третьем месте “Пять языков любви” Гэри Чепмена. Эта книга изменила отношения многих людей. Идея, предлагаемая книгой проста, ясна, приправлена юмором. При том, что она очень личная, она применима для многих. В книге нашли место истории реальных людей, проблемы которых вам покажутся знакомыми, решения - простыми, но неожиданными. Чтение этой книги кажется разумным времяпрепровождением, как прогулка с интересным собеседником. Она навсегда изменит Ваши отношения, начиная с момента чтения.

С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/982893.html