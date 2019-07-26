Мероприятия предстоящие 26 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 26 июля, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступит на пресс-конференции. Он представит подробности о разработке новой стратегии национальной безопасности.

В МЧС состоится встреча членов подготовительной комиссии и рабочей группы программы технической поддержки “Улучшение кризисной коммуникации и общественного информирования с целью управления рисками бедствий”. Программа реализуется совместно с Японским агентством международного сотрудничества.

Проект антикоррупционной стратегии на 2019 - 2022 годы находится в центре внимания специалистов. Представители Министерства юстиции и Антикоррупционного центра Transparency International представят свои наблюдения.

В преддверии Всемирного дня гепатита В Министерстве здравоохранения Армении состоится пресс-конференция с участием ведущих специалистов. Они затронут проблемы заболеваемости.

В концертном зале Арама Хачатуряна состоится главная репетиция оперы Верди “Отелло”, после чего артисты и маэстро Топчян выступят на брифинге. Напомним, что Национальный филармонический оркестр Армении завершит сезон 2018 - 2019 годов концертным исполнением оперы Верди “Отелло”.

На Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится встреча главных тренеров и капитанов сборных Испании и Португалии с журналистами.

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