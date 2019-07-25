Армения заняла 64-е место в Глобальном индексе инноваций. Как сообщает Арменпресс, в индекс включены 130 стран.

Страны Закавказья заняли следующие позиции: Грузия - 48-е место, Армения - 64-е место, Азербайджан - 84-е место.

Кроме того, Армения более не считается страной с доходами ниже среднего уровня, и зафиксировала превышающие ожидания результаты. На данный момент Армения считается страной с доходами выше среднего уровня.