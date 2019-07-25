Индекс экономической активности в Армении вырос на 6,5%

Индекс экономической активности в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5%. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

В частности, в январе-июне 2019 года по сравнению с январем-июнем 2018 года объем промышленной продукции вырос на 6,9%, объем строительства - на 4,7%, оборот торговли - на 8,9%, а объем услуг - на 15,3%.

Согласно статистическим данным, за отмеченный период на 7.4% снизился объем валовой продукции сельского хозяйства.

Индекс потребительских цен вырос на 2,0%, а индекс цен на промышленную продукцию - на 0,1%.

Производство электроэнергии в январе-июне текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 5,5%.

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении выросла на 5,6%, составив 176 783 драма. При этом среднемесячная зарплата в государственном звене увеличилась на 6,4%, а в негосударственном - на 3,9%.

В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объемах внешнеторгового оборота почти не наблюдалось изменений (рост на 0,1%). Однако экспорт снизился на 0,5%, составив 1 млрд 173 млн долларов, а импорт вырос на 0,5%, составив 2 млрд 321 млн долларов.