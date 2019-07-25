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Совет по борьбе с коррупцией распущен


Решением правительства был распущенСовет по борьбе с коррупцией, созданный 19 февраля 2015 года решением бывшего премьер-министра Овика Абрамяна.

Проект решения, который был в числе не обсуждаемых вопросов, представил министр юстиции Рустам Бадасян.

Совет был создан как основной орган по борьбе с коррупцией, основанный на профилактической институциональной модели.




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