Джонсон заявил, что все члены его кабинета выступают за выход из ЕС к 31 октября

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что все члены его кабинета выступают за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз не позднее 31 октября. Как сообщает сайт газеты The Independent, на первом заседании сформированного им накануне кабмина Джонсон подчеркнул, что ближайшие три месяца его премьерства будут поворотным моментом в британской истории.

"Как все вы знаете, перед нами стоит колоссальная по масштабам задача. Это поворотный момент в истории нашей страны, - сказал Джонсон, обращаясь к своим министрам. - Сейчас мы, все мы, привержены тому, чтобы страна покинула Европейский союз 31 октября или раньше этого срока без всяких "если" и без всяких "но". Однако мы не будем дожидаться 31 октября, чтобы начать осуществлять новую потрясающую программу для нашей страны, а значит мы должны осуществить то, что по-настоящему важно для людей".

Позднее в четверг Джонсон выступил перед Палатой общин британского парламента и назвал конкретные приоритеты своего правительства. Ожидается, что ему также придется отвечать на резкую критику со стороны оппозиции и однопартийцев, многие из которых недовольны тем, что Джонсон окружил себя убежденными евроскептиками и членами правого крыла правящей Консервативной партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.