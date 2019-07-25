КНР приветствует российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Китай приветствует представленную МИД РФ Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Официальный представитель МИД КНР также отметила, что "мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны для обеспечения безопасности и развития региона и мира в целом". "Мы считаем, что для обеспечения стабильности и безопасности в регионе необходимо наладить хорошие соседские отношения, базирующиеся на взаимном уважении", - подчеркнула Хуа Чуньин.

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В ее рамках предусмотрено формирование инициативной группы по подготовке международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе.