Министр Хачатрян принял представителя ФАО ООН в Армении

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Армении Раймундом Йеле. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, Раймунд Йеле поблагодарил министра и его команду за эффективное сотрудничество. “В деле развития Армении сельское хозяйство имеет ключевое значение. Совместные работы по разработке стратегии сферы являются доказательством нашего тесного взаимодействия. Мы, как продовольственная и сельскохозяйственная организация, привержены содействию правительству Армении в реформах, осуществляемых в сфере, а также в развитии возможностей. Заверяю Вас, господин министр, что Вы можете рассчитывать на нас как на специализированную структуру в сфере сельского хозяйства”, - отметил представитель организации в Армении.

Министр Хачатрян отметил важность опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации в деле повышения производительности и эффективности сельского хозяйства и подчеркнул, что шаги, направленные на повышение производительности, должны быть ключевыми стратегическими целями на ближайшие годы.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся оснащения крестьянских хозяйств, картографии, укрупнения земель и прав землепользования. Были затронуты вопросы доступности финансовых средств для крестьянских хозяйств, привлечения инвестиций.

Министр с гостем также обменялись мнениями по поводу возможных действий по развитию продовольственного сельского хозяйства. Был обсужден также и вопрос управления природными ресурсами в сфере сельского хозяйства и особо подчеркнута важность экологической составляющей.