Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, ведется поиск пилота. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

"24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, принимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.