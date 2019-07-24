Роухани: мир должен быть благодарен КСИР за обеспечение безопасности Ормузского пролива

Мир должен с благодарностью воспринимать усилия Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по защите морских путей в Ормузском проливе. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании совета министров республики.

"Весь мир должен быть благодарен усилиям КСИР по охране Ормузского пролива и обеспечению безопасности в нем", - отмечается в заявлении Роухани, размещенном на его официальном сайте. Президент заявил также, что задержание 19 июля британского танкера было осуществлено "впечатляюще точно и профессионально",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Роухани отметил, что Иран не стремится к усилению напряженности в регионе, однако "никому не позволит нарушать безопасность Персидского залива и Ормузского пролива". По его словам, "если американские беспилотники вновь нарушат воздушное пространство Ирана, ответ будет аналогичным прежнему".