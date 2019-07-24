Начальник полиции видит несколько причин в увеличении числа ДТП

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян причинами увеличения случаев дорожно-транспортных происшествий считает плохие дороги, отсутствие разметок, наличие старых машин, их плохое техническое состояние. Он заметил, что техосмотру не придается важное значение. Как передает Арменпресс, подобное мнение он высказал на пресс-конференции.

“После поручения премьер министра мы стали строже. С моей стороны есть соответствующее поручение, сотрудники дорожной полиции исключили толерантность. По поручению премьер-министра также создана рабочая группа, и вскоре эта группа приступит к делу, чтобы выявить все проблемы. Они уверяют, что вопрос зависит не только от ДП, полиции, есть множество проблем и ведомств, которые имеют прямоеотношениеко всему этому. Я могу назвать несколько причин: плохое освещение, плохая видимость дорог, отсутствие знаков и разметок, погодные условия, несоответствие транспортных средств техническому состоянию. Техосмотр нашим народом не проводиться. Машина должна обследоваться ежегодно и должна быть в соответствии с ее техническими данными”, - сказал Осипян.

Он отметил, что в этом году было выявлено больше случаев нарушений, чем в прошлом. Осипян отметил, что имеет значение также и беспрецедентный импорт транспортных средств в Армению. Начальник полиции отметил, что большую роль играет и устарелость транспортных средств. “Каждый день мне докладывают, машина при движении перевернулась или упала в ущелье, под высокой скоростью старые детали не выдерживают. Машины 60-70- 80- х годовпроизводства, и они не проходят техосмотр”, - сказал Осипян.

Он заверил, что в случае претворения в жизнь системы баллов у нас будет достаточно серьезный результат уже в первый же месяц. Осипян отметил, что полиция также допускает упущения, однако обвинять только полицию – неправильно.