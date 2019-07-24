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В Арцахе погиб военнослужащий


В ночь с 23 на 24 июля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в южном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР - Володя ГамлетовичГалоян, 1994 года рождения.Какпередает Арменпресс, обэтомсообщилоМинистерствообороныАрцаха.

Для выяснения подробностей инцидента проводится следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.




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