В Арцахе погиб военнослужащий

В ночь с 23 на 24 июля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в южном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР - Володя ГамлетовичГалоян, 1994 года рождения.Какпередает Арменпресс, обэтомсообщилоМинистерствообороныАрцаха.

Для выяснения подробностей инцидента проводится следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.