Количество проживающих в РФ граждан Армении сократилось на 13 тысяч человек

Федеральная служба государственной статистики РФ обнародовала официальные данные по миграции, согласно которым на 1 июня 2019 года количество граждан Республики Армения, проживающих в РФ, сократилось на 13 тысяч человек и составило 491,7 тысячи.

Как сообщает Арменпресс, миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, достигнув 115,5 тыс.

Согласно данным, в январе-мае 2019 года из Армении в РФ прибыли 31,2 тыс человек, а в обратном направлении - около 15 тыс. В тот же период разница между теми, кто уехал и вернулся в Россию, то есть миграционное сальдо, составило 16,1 тыс человек.

В январе-мае текущего года наблюдалось увеличение миграционных потоков из стран СНГ - Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении, а из Молдовы и Беларуси - зафиксирован резкий спад.