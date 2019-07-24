Мероприятия предстоящие 24июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 24 июля, состоится официальный визит в Грузию министра иностранных дел Армении ЗограбаМнацаканяна. Запланированы переговоры с главой МИД Грузии. Министр Мнацаканян встретится также и с представителями армянской общины Грузии.

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян выступит на пресс-конференции. Он представит результаты оперативно-служебной деятельности территориальных органов и служб Полиции РА за первое полугодие 2019 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в Ереване проведет семинар программы “Техническое содействие производству виноградных насаждений”.

В Эчмиадзине состоится конференция на тему “Внедрение инструментария по предотвращению коррупции”. Будут присутствовать замминистра юстиции РА Анна Вардапетян, представители общественных организаций, мэры городов.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

Следите за нами также в Twitter и Facebook.